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02.06.2021, Москва, Олег Кравцов
 
Белоруссия, Дзен, Крым, Политика, Россия, Транспорт
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«Братья и важные гости». В Крыму готовятся принимать белорусские самолеты

В российском Крыму готовы принимать столько авиарейсов из Белоруссии, сколько потребуется. Об этом, передает...

В российском Крыму готовы принимать столько авиарейсов из Белоруссии, сколько потребуется.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил заместитель председателя Госсовета Республики Крым Ефим Фикс, комментируя заявление белорусского президента, сказавшего, что вопрос полетов в Крым прорабатывается.

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По словам крымского чиновника, инфраструктура Симферопольского аэропорта предусматривает возможность обслуживания новых рейсов.

«Это будет безусловно хорошо, так как Крым готов принимать столько взлетов и посадок, сколько необходимо. Для нас братья-белорусы – очень важные гости, которым всегда будут рады на полуострове», – заявил Фикс «Комсомольской правде».

Он также убежден, что решение открыть прямое авиасообщение между Крымом и Белоруссией никаких дополнительных санкций России не принесет.

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