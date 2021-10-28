Британия разведывает обстановку в населенных албанцами районах Сербии

28.10.2021 16:37 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Посол Великобритании в Сербии Сиан МакЛеод совершила визиты в расположенные на юге страны муниципалитеты Прешево и Буяновац, населенные преимущественно этническими албанцами.

В ходе визита британский дипломат провела встречи с местным руководством и молодежью.

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора », Сиан МакЛеод посетила край, именуемый Прешевская долина, где традиционно сильны албанские сепаратистские настроения.

«На обратном пути из Скопье – короткое посещение Буяноваца и Прешево, – написала в своем твиттере Сиан МакЛеод. – Предметные переговоры с председателями муниципалитетов и Национального совета. Мне особенно понравилась встреча с вдохновляющей группой молодежи».

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«Спасибо уважаемому послу за этот важный визит, – написала политик в своем твиттере. – Я надеюсь, что вы поделитесь своими впечатлениями с другими коллегами из дипломатического корпуса, потому что албанское сообщество в Сербии нуждается в более сильной поддержке, чтобы озвучить серьезную дискриминацию, с которой он сталкиваются в этой стране».

Нужно отметить, что албанская община имеет широкие права в Сербии: представлена депутатами в Народной скупщине, которые проходят в парламент вне зависимости от итогов голосования по квотам для нацменьшинств; в местах компактного проживания имеют право учить детей по школьным программам соседней Албании, вывешивать национальные албанские флаги. Албанцам запрещено разве только лишь устанавливать памятники соплеменникам-боевикам, отметившимся зверствами в отношении сербского населения.

Прешевская долина на юге Сербии, состоящая из трех общин – Прешево, Медведжа и Буяновац, имеет большой процент албанского населения, здесь сильны сепаратистские настроения и симпатии к Косово и Албании. В Прешево албанцы составляют 89% населения, в Буяноваце – 61%, в Медведже – 32%.

В 1999 году на волне событий в Косово в Прешевской долине на юге Сербии, куда входит и община Буяновац, была образована собственная албанская сепаратистская «Армия освобождения Прешево, Медведжи и Буяноваца» (общин, входящие в Прешевскую долину) – UÇPMB, которая по образцу «Армии освобождения Косово» начала террористическими методами действовать против югославских органов власти.

Однако после того как прозападная демократическая оппозиция свергла Слободана Милошевича, новой власти удалось договориться о невмешательстве НАТО в новый конфликт. В итоге боевики «Армии освобождения Прешево, Медведжи и Буяноваца» были зачищены в результате контртерростической операции «Браво».

Взамен Белград должен был пойти навстречу албанским общинам Прешевской долины, которые имеют собственное самоуправление, вывешивают в своих городах албанские флаги, в школах преподают по албанским ученикам, их депутаты имеют зарезервированные квоты в Народной скупщине Сербии.