«Британские джентльмены попали под дурное влияние русской девочки»

20.11.2018, Москва, Владимир Гладков

По-путински в мультсериале “Маша и Медведь” ведёт себя именно медведь, показывая всем истинную сущность современной России – сильной и терпеливой.

Об этом в ходе заседания Государственной думы заявила депутат Елена Ямпольская, давая оценку скандалу вокруг недавних обвинений на страницах британской газеты The Times мультфильма “Маша и Медведь” в российской пропаганде, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На днях нас очень порадовали британские эксперты. Видимо, вскоре это станет таким же мемом, как и «британские учёные», сообщившие, что российский мультсериал «Маша и медведь» проявляет опасность для британского королевства», – отметила Ямпольская.

Однако, по ее мнению, британские эксперты ошиблись, ведь «по-путински» в широко известном мультсериале ведёт себя не Маша, а «сильный и очень терпеливый Медведь».

Она также отметила, что данный мультфильм входит в пятёрку самых узнаваемых Европе и пользуется огромной популярностью у зрителей.

“И все они, по мнению джентльменов из газеты «Times», попали под дурное влияние девочки, которая «ведёт себя по-путински и слишком много на себя берёт». На мой личный взгляд, по-путински ведёт себя в этом мультике скорее медведь – очень сильный и очень терпеливый. А много на себя брать – это вообще в нашем национальном характере. Я не знаю, где сейчас была бы Европа, если бы в своё время русские не взяли на себя неподъемно много и всё это вынесли», – добавила депутат.

Она также заметила, что по претензиям, которые предъявляют «Маше и Медведю», легко понять, какой представляется Россия современному западному сознанию.

“И это очень неплохой образ, на самом деле. Обаятельная, смышлёная, решительная, хозяйственная, любознательная, неутомимая, эмансипированная, безусловно, но при этом глубоко укоренённая в традиции. Но главное – приручившая очень серьёзную силу. Эта сила помогает нам преодолевать ошибки, любовно хранит, защищает от бед. Каждый из нас может называть эту силу по-своему, но я очень подозреваю, что именно покровительство этой силы России так злит наших западных «друзей и партнёров». А «Маша и Медведь» – просто повод. И сердится нам из-за этого и обижаться не следует, как говорит Маша, «не царское это дело», – резюмировала Ямпольская.