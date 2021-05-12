Брошенные своим руководством косовские албанцы едут вакцинироваться в Сербию

12.05.2021, Белград, Алексей Топоров

Косово занимает одно из последних мест по количеству вакцинированного населения, и помимо сербов, все большее число косовских албанцев едут в Сербию, чтобы получить вакцину от коронавируса.

Об этом сообщает GazetaExpress, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Издание отмечает, что ««тысячи албанцев из Косово, в основном пожилые люди, посещают пункты вакцинации в Сербии, чаще всего в Рашке, и что у правительства Косово нет ответа и решения этой проблемы». И, несмотря на то, что вопросы по этой теме были направлены GE в администрацию Альбина Курти, в «министерства» здравоохранения и внутренних дел, ответа не последовало.

На проблему также указывают члены «парламентского» комитета по здравоохранению, и член этого комитета Беким Хаджиу напоминает, что правительство Косово в свое время отказалос ь от вакцин «Спутник V» из Албании из-за того что ее производитель – Россия, не признала независимость этого сербского края. И теперь из-за отсутствия вакцин албанцы вынуждены ездить в Сербию.

«В то время как правительство отказалось от вакцин из Албании, часть жителей Гнилане и Приштины едут в Прешево, а граждане северной части Косово едут в Нови-Пазар организованным образом. Граждане находят альтернативные пути, а правительство Косово просто наблюдает за этим», – отметил Хаджиу.

Депутат добавил, что, хотя ситуация с пандемией вызывает беспокойство, отчета «министра здравоохранения» Арбена Витии по этой теме до сих пор нет.

На сегодняшний день Приштине удалось получить около 29 тысяч вакцин, которые в первую очередь предназначены для иммунизации медицинских работников.