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Великобритания отправила Украине усовершенствованную модель ракеты Brimstone с лазерным наведением, дальность действия которой вдвое больше, чем у предыдущей конструкции.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает британская газета The Telegraph.

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«Британские ракеты Brimstone готовы превратить жизнь российских солдат в ад. Королевские ВВС отправляют в Киев новейшую ракету с лазерным наведением, дальность полета которой вдвое больше, чем у предыдущей модели», – отмечается в публикации.

Газета указывает, что первая модификация ракет была поставлена киевскому режиму порядка года назад.

Примечательно, что это ракеты класса воздух – земля, но ВСУ приноровились использовать их, запуская с пикапов и грузовиков.

Газета сообщает, что количество переданных Украине ракет Brimstone-2 не раскрывается.