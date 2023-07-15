Бумеранг: Украинцы мечтали завалить Россию наркотой – а Запад решил завалить наркотой Украину

Вадим Москаленко.  
15.07.2023 20:52
  (Мск) , Киев
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Дзен, Колониальная демократия, Украина


Принятый Верховный радой закон о легализации «медицинского» каннабиса – это ширма для начала масштабного производства и массового употребления населением легких наркотиков на Украине.

Об этом заявил политолог Тарас Загородний, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Принятый Верховный радой закон о легализации «медицинского» каннабиса – это ширма для начала масштабного...

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«Это не легализация медицинского каннабиса – вопрос медицины спокойно можно было решить и постановлением правительства. Давайте будем говорить прямо, там речь не идёт о медицинском каннабисе. Закон фактически о легализации рынка лёгких наркотиков в нашей стране.

Я не против того, чтобы мы его выращивали, но на экспорт. Если есть папуасы в ЕС, которые хотят эту дрянь курить – пусть курят. Или Россию наркотой заваливать, с большим удовольствием, и зарабатывать на этом деньги», – сказал Загородний.

Однако, как оказалось, с точки зрения реальных хозяев Украины «папуасами» является население Самостийной.

«Папуасы, то есть низшая раса, они должны заниматься не наукой, не объединяться. Они должны заниматься хернёй – курить, колоться, пить алкоголь, и так далее.

Любой порок не нужно поддерживать, культивировать и говорить, что это признак какой-то цивилизации. У нас же это, как и всё западное, превращается в такой карго-культ: «Там же легализировали, давайте и мы теперь легализируем», – поделился поздним прозрением Загородний.

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