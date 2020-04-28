28.04.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
Политика, Украина
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Бунт на зеленом корабле: Спикер Рады не хочет голосовать за Саакашвили




В настоящее время в украинском парламенте нет голосов для инициированного президентом Владимиром Зеленским назначения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером.

Об этом в интервью «РБК-Украины» рассказал спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.

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«Я всегда говорил, что перенимать опыт других государств и привлекать экспертов в тех или иных сферах – это очень важно. Но все-таки я думаю, что и в нашей команде достаточное количество коллег, которые могли бы проводить реформы и быть полезными Кабинету министров. По состоянию на сегодня, я не уверен, что я буду полностью разделять и поддерживать обсуждаемые кадровые назначения в правительство», – сказал Разумков.

При этом он рассказал, что ответ на вопрос, хватит или нет голосов за назначение, будет известен ближе к внеочередному заседанию парламента.

«Во фракции большинства мнения разделились. Уже ближе к заседанию, если этот вопрос будет вынесен, мы увидим расстановку сил. Кто-то горячо поддерживает такую инициативу, кто-то выступает против, кто-то более эмоционально и политически, кто-то подходит прагматично к этому вопросу, основываясь на базовых ценностях. В том числе, с которыми мы шли на выборы. Например, таких, как больше новых лиц и ответственность за принятие решений», – уклончиво заметил Разумков.

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