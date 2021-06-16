Бузова против Губерниева – всё, что вам не сказали

16.06.2021, Москва, Платон Беседин

И вновь в центре внимания – Ольга Бузова. Много её? Слишком много! Ничего, привыкайте! Персонажа двигают всеми силами и методами – скоро увидим её и в депутатах. Помяните, что называется, моё слово. Если таких «звёзд» зажигают – значит, кому-то это нужно.

В скандале же «Бузова против Губерниева» – и дух времени, и воспитание нынешней России. Вот смотрите. Стоит напыщенная дамочка и размышляет о футболе, не понимая в нём ничего, несмотря на то, что была замужем за футболистом Тарасовым (тоже так себе игрок). И вся она такая классная, и себя любит – ведь на сцену МХАТа, на секундочку, выходит.

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Но тут появляется другой хам и скандалист – комментатор Дмитрий Губерниев. В своё время прославился он сверхэмоциональными комментариями биатлона, а после перекинулся и на другие виды спорта. Появляется Дмитрий – и вроде бы как невинно начинает спрашивать Ольгу, какой футбол ей больше нравится. Та воспринимает в штыки, но Губерниев – калач тёртый, а потом припечатывает: «Продолжаете, Оленька, стало быть, пить коньяк по утрам?». Привет, Фрекен Бок! И Бузова – тут же в слёзы.

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Что мы видим? Целую палитру. Уход от профессионального обсуждения и скатывание в кабацкие споры. Разве не примета времени это? Когда обсуждают не профессионально, а хайпово. Ещё видим раздутое эго человека, который известен лишь тем, что он известен. Видим хамство, которое становится нормой на всех фронтах. Всё это – привитие определённых моделей поведения от тех, кто курирует общество.

Удивительно, кстати, что Олечку тут же бросились защищать. Мол, нахамили ей, бедненькой. Да, Губерниев в принципе – ещё тот персонаж, но тут он лишь играл по заданным правилам. Так что чума – на оба ваши дома.

Проблема в другом – в главном. Нет ли у вас ощущения, что кто-то решил, будто вот это образование для всех, разумное существование, обучение и прочее – это как бы нехорошо и неправильно, лишнее это? Для чего Советский Союз выучил крестьян и рабочих? А не пора ли чернь создать – новую чернь, которая станет говорить исключительно лозунгами, а общаться только в хамских интонациях? И никакой глубины, никакого понимания. Как у Бузовой.

Есть у вас такое ощущение? У меня, определённо, есть. И вот это пугает – даже больше, чем бесконечная ротация Бузовой. Впрочем, отсюда она и исходит.