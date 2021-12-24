Чалый: Впервые страны НАТО чётко отказываются помогать Украине

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Новости Украины

США заняты своими внутренними проблемами, другие страны НАТО отказываются поддерживать Украину в случае начала полномасштабной войны с Россией.

Об этом в эфире интернет-канала «Ukrlife» заявил бывший замминистра иностранных дел Украины Александр Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Никто не говорит, что США одномоментно потеряют своё стратегические и глобальное влияние, но то, что они больше не будут единоличным гегемоном, и однополярный мир трансформируется в многополярный – факт. Эта тенденция будет усугублена очень нестабильным внутренним положением США. В 2022 году – промежуточные выборы в США, скорее всего, Байден и демократы проиграют. Следующим президентом может стать Трамп. Эти расколы очень болезненно влияют и на внешнюю политику США», – сказал Чалый.

Он отметил, что одна за другой страны НАТО отказываются помогать Украине в случае прямого конфликта с Россией.

«Впервые так чётко, без какой-либо двусмысленности, президент Байден заявил: «В случае полномасштабной российской агрессии, никакой военной помощи Украине не будет». Дальше генсек НАТО заявил: «Украина не член НАТО, страны НАТО не будут защищать Украину». Кроме того, заявление министра обороны Великобритании, хотя Великобритания выступает самым главным фактором военной поддержки Украины, он заявил: «Никто из западных стран в случае агрессии России за Украину не подпишется». Всё это означает, что мы окажемся один на один с РФ, которая на сегодня обладает более сильным военным потенциалом, чем Украина. Самое угрожающее для Украины – оказаться с Россией один на один», – заключил Чалый.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что Россия – богатая и стабильная страна, привлекательная для инвесторов, поэтому Украина не сможет одолеть её в войне на истощение.