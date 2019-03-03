Чем обернётся дальнейшее промедление с Украиной

03.03.2019, Донецк, Владимир Гладков

Украина, где в первое время после Евромайдана угрозу бандеровщины и фашизма называли «выдумкой российских СМИ», всё глубже внедряет нацистскую идеологию в умы населения, о чём свидетельствуют последние скандалы вокруг травли деятелей искусства и спортсменов.

Об этом в эфире телеканала «Юнион» заявил российский журналист Андрей Бабицкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Идеологический прессинг на Украине только возрастает. Год от года, так сказать. Это связано с тем, что сама вот эта «нацистская доктрина», она, на самом деле, укрепляет свои позиции, несмотря на то, что там люди власти достаточно циничны, они не верят ни во что. Ни в нацизм, ни в коммунизм. У них прагматические интересы. Но им удобно использовать эту идеологию, для того чтобы мобилизовывать общество. И прессинг на людей искусства, на всех, кого не возьми – он возрастает. Поэтому, я думаю, что здесь уже край, люди «наелись», – отметил Бабицкий.

Также по этому поводу высказался лидер фракции «Донецкая Республика» Народного совета ДНР Валерий Скороходов.

«В нацистской Германии, когда Красная армия вошла, что было со стороны властей? Молодёжь, детей они таким прессингом давили, что всё, будет конец вам: и шкуры будут снимать, и головы отрезать, – пошли на неимоверные вещи. Сейчас, уже Украина идёт на такие вещи, на открытое давление», – отметил политик.

«Чем дольше это будет длиться, тем в Украине больше для нас будет врагов, чем друзей. Поколение меняется, и поколение, которое сейчас будет жить, оно будет уже в крови (Донбасс – прим. ред.) ненавидеть. В этом вся проблема-то», – резюмировал официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.