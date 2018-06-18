18.06.2018

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Чемодан по имени Одесса

Игорь Плисюк, журналист, Одесса

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И что вам сказать, молодой человек? – Прочитал я не без удовольствия умную и эмоциональную статью за Одессу моего земляка и доброго приятеля Вали Филиппова. Почти со всем согласен. Но – есть множество существенных «но», которые серьёзно меняют и акценты, и конечные выводы. Итак…

Сущая истина то, что подавляющее большинство настоящих одесситов воспринимает власть хунты как оккупацию, но, при этом — вовсе не пытаясь играть в молодогвардейцев или камикадзе, творя самоубийственные и напрочь бессмысленные акты сопротивления.

Не из «робости» или приспособленчества, а руководствуясь исконным здравым прагматизмом, на коем и построен менталитет моего Города. Никто, кроме скудоумных искателей «криптобандеровцев», не посмеет обвинить коренных жителей Одессы в трусости. И во всех войнах – от Крымской до Русско-турецкой, Первой мировой и Гражданской (причем — с обеих сторон!) и Великой Отечественной, в списках лихих, отчаянных воинов, заслуживших храбростью высокие награды — от солдатских «Георгиев» до боевых орденов и званий Героя Советского Союза, одесситы занимали одно из первых мест. В том числе — и за подвиги, совершенные в безнадежном окружении или под игом оккупантов.

Но… – что при Российской империи, что при Союзе, они четко знали, за что сражаются. За «Одессу-Маму», бывшую частью великой страны. Родины, основавшей этот город и давшей ему живительный импульс и смысл существования. Причем, смею заметить, одесский патриотизм никогда не шел вразрез с патриотизмом общим — хоть имперским, хоть союзным. Опять-таки, по простой причине того, что бредовая идея «независимой Одессы» еще более нелепа, чем… существование украинского государства с Одессой как «щирым бандеровским городом».

Ведь изначально она была создана как южный торговый форпост империи в идеально выбранном месте — на пересечении морских и сухопутных торговых путей. Город-посредник, город русский по рождению и объединившему его жителей языку, но космополитический в лучшем смысле этого слова по духу и обычаям. Имперский город, одно слово! И вырвать его из общего слаженного организма было бы губительно прежде всего для самой Одессы!

И не нужно здесь поминать всуе примеры Сингапура или Гонконга. Ведь оба «вольных города-государства» смогли состояться и достичь огромных успехов только потому, что и британские колонизаторы, и Малайзия с Китаем достигли полного согласия в предоставлении им соответствующего статуса. И даже формальное присоединение Гонконга к КНР состоялось при сохранении за ним небывалой степени экономической свободы и самоуправления.

У нас же с приснопамятного 1991 года все шло не по пути прагматического развития и использования имперского и советского наследия, но… по хуторянской методике «не съем — так понадкусываю» и «хоть черт, абы не москаль».

И моё старое пророчество о том, что Украина как государство может состояться только в том случае, если его взаимоотношения с Россией будут построены по разумной схеме типа «США-Канада», «Франция-Бельгия», или «Бельгия-Голландия», то бишь — на основе экономического и политического сотрудничества, а не противостояния и раздувания межгосударственной и межнациональной розни, сбылось на все 100%.

Что говорить, результаты мы видим… А Одесса, которая не получила даже минимальных и несомненно, спасительных для себя, и страны, прав «порто-франко», о коем мечтали здесь годами и десятилетиями, медленно, но верно шла ко дну.

И тупая политика алчных и неумных украинских неофеодалов, рвавших и пожиравших живой организм и страны, и моей Одессы, привела к полной катастрофе.

Причем, к сожалению, я не могу согласиться с Валентином в том, что «России плохо без Одессы» как важного порта. Увы (для нас!), великая морская держава без особых трудностей нашла адекватные замены. Это нам таки плохо превращаться из Южной Пальмиры великой империи в туристическую Хацапетовку трагикомической банановой республики с импортными бананами и чубатыми павианами в качестве «казенных патриотов»…

Одесса же все годы «незалежности» просто теряет свой смысл бытия, превращаясь в некий «чемодан без ручки» – нести тяжко, бросить — жалко!

Согласен я с мосье Филипповым и в том, что весь посполитный геволт, поднятый в Верховной Раде на предмет «Украина теряет Одессу» – чистой воды провокация, причем, связанная с грядущими президентскими выборами. Вот только — выводы о причинах и возможных последствиях у меня возникают иные.

В отличие от Валентина, я не думаю, что Киев всерьез намерен объявлять здесь военное положение и исключать столь значимый город из «всенародного голосования». Ведь мероприятия подобного рода весьма обременительны и чреваты… как раз непредсказуемыми последствиями, коих Киеву явно хочется избежать. Да и реальной информацией об обстановке в городе СБУ при нынешней системе тотального контроля располагает в полной мере, и бессмысленных бунтов оная явно не предвещает.

На мой взгляд, скорее речь идет с одной стороны, о попытке извечных недругов нынешнего мэра Труханова склонить хунту к его отстранению от власти и введению чего-то в стиле прямого президентского правления, а не военного положения. И здесь — явно торчат уши экс-мэра Эдуарда Гурвица, всякий раз удивительно вовремя разражающегося гневным и почти нецензурным интервью в адрес и Труханова, и всех, кто имел наглость победить его на выборах. Напомнить о своей отнюдь не скоромной персоне, а заодно и намекнуть власть придержащим: вот же он я, такой патриот! Такой майданутый и свидомый! Назначьте меня, и все будет в шоколаде! Тем паче, на «честных выборах», даже при всем возможном админресурсе, у хромой на обе ноги «утки»-Гурвица шансов нет никаких.

Вот только поверят ли ему, перманентному предателю, особенно — учитывая его старые связи и с Яценюком, и с Тимошенко? Ведь, получив гауляйтерские полномочия, преспокойно может он «слить» Порошенко, как в 1998 — попытался предать своего патрона Кучму, начав прямо поддерживать Лазаренко. Из-за чего — и с треском вылетел с мэрского поста…

Зато, с другой стороны, сия провокация может стать очередным стимулом для еще большей управляемости действующего городского головы Труханова. Человек с дамокловым мечом над головой, уже предавший все идеи русского мира, к тому же, обеспечивший Порошенко недурной результат и на парламентских, и на президентских выборах, куда выгодней, чем непредсказуемый и неуправляемый властолюбец и самодур Гурвиц. Коней на переправе не меняют. Тем более — обузданных и клейменых…

Не согласен я со своим уважаемым коллегой и в том, что Одессу могут серьезно рассматривать в качестве военно-морской базы НАТО. Одно дело, знаете-ли, переносить сюда после потери Крыма резиденции фейковых адмиралов почти эфемерного украинского флота. И совсем иное – пытаться использовать напрочь непригодный для постоянного базирования крупных кораблей мелководный Одесский залив в качестве базы серьезных военно-морских соединений. Ведь не даром этого не делали и до революции, и в советское время. Да и модернизация порта обошлась бы в чудовищные средства, а сама база – стала бы идеальной ловушкой и прекрасной мишенью…

Да и дипломатические последствия столь вопиющей наглости могли бы быть непредсказуемыми. Что, само собой, вовсе не исключает использования нашего порта в качестве пункта снабжения потенциальных НАТОвских оккупантов. Тем паче. Под Очаковом полным ходом идет строительство американского военно-морской пункта управления, формально именуемого как «учебный центр украинского ВМФ».

В целом же — таки да, Одесса ждет перемен и остается вопреки всему, городом, помнящим свою историю и хранящим заветы предков. Она не сломлена. Она сосредотачивает силы. Вопреки всему и всем. И мы верим, что еще настанет час, когда она снова станет собой и сбросит с себя оковы и гнет!