Черногорский богач предложил свой участок под учения НАТО

23.10.2020, Белград, Алексей Топоров

После того, как экологическим активистам удалось не допустить артиллерийских учений НАТО на горе Синяевина в Черногории, зажиточный житель Никшича Милан Мрвошевич (см. заглавное фото) предложил 70 тысяч квадратных метров своей земли под полигон.

Об этом сообщил портал CdM, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

После того, как экоактивисты отказались покидать живописную гору Синяевина в Черногории, где планировались артиллерийские учения НАТО, военнослужащие не стали обострять ситуацию и на предполагаемый полигон не явились. Отказались ли они от своих планов окончательно, либо на время – никаких официальных заявлений на сей счет от Министерства обороны Черногории не последовало.

Тем не менее, некоторые черногорские националисты расценили произошедшее как очередное после прошедших парламентских выборов, поражение черногорской государственности. В частности, богатый житель Никшича Милан Мрвошевич предложил оборонному ведомству 70 тысяч квадратных собственной земли под арт-полигон. Местные медиа, правда, не уточнили намерен ли он передать землю в дар, сдать ее в аренду или продать.

«Мне стыдно за то, что пятнадцати активистам при поддержке пары бабушек и главы коалиции URA Дритана Абазовича (входящей в альянс противостоявший партии черногорского диктатора Мило Джукановича на выборах и после победы формирующей правительство – ред.) удалось остановить учения нашей армии, – прокомментировал свой поступок Мрвошевич. – Тогда я подумал, что было бы неплохо предложить армии свою землю в Товиче, которая тоже находится на возвышении, и я думаю, что ее можно бы использовать для этих целей».

Те самые 15 активистов и пара бабушек.

При этом патриот в привычной черногорским националистам манере не забыл пройтись по просербской ориентации черногорского премьера Здравко Кривокапича, хотя он к этой ситуации непосредственного отношения не имел.

Дритан Абазович (в черной маске) вместе с защитниками Синяевины.

«Нам еще много чего предстоит сделать из-за того, что премьер-министр любит чужой флаг, где бы он его ни увидел. Они были бы очень рады наблюдать за маневрами сербской армии на Синяевине и приветствовали бы их армию с распростертыми объятиями. Что ж, нас немало – и мы не такие. E viva Montenegro!» (по какой-то странной традиции апологеты черногорской свидомости любят называть свою страну на итальянский лад – Черногория находилась под властью Венеции в средние века, и была оккупирована Италией во Вторую мировую войну – ред.).