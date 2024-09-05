Что, с…ка дальше? Там голое поле до Днепра, – Мосийчук о последствиях потери Покровска

Анатолий Лапин.  
05.09.2024 14:34
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Украина


Потеря Покровска будет катастрофой для Украины – за ним до Днепропетровска голое поле без окопов и укрепрайонов. Все это станет ценой, которую Украина заплатит за удержание оккупированной части Курской области.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил бывший депутат Верховной рады, экс-член карательного батальона «Азов», участвовавший в так называемой АТО Игорь Мосийчук передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Потеря Покровска будет катастрофой для Украины – за ним до Днепропетровска голое поле без...

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«Делаем вывод, что план – держать бесконечно Курскую область. Я же не сказал о военной цене, о стратегической цене. Если падет Покровск, а Роман Костенко сказал, трагедии не будет, – я очень хорошо отношусь к этому народному депутату, думаю, его попросили озвучить эти слова. Это не его слова – он, все-таки, военный он – боец сам. Я думаю, это не его слова о том, что трагедии в падении Покровска не будет.

А что ж, с…ка, дальше? А дальше – Днепр, Павлоград, Кривой Рог, Запорожье? Что дальше? Там поле до Днепра чистое, дикое, и до Павлограда тоже. Я там ездил тысячу раз – там собака не валялась, окопа нет даже маленького. Что дальше? То есть, там мы будем удерживать, какой ценой? Ценой, что тут будут забирать наши земли?», – заявил Мосийчук.

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