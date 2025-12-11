Что задумал Эрдоган: Зачем Турция помогает переизбраться Пашиняну

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Разгар войны Никола Пашиняна с Армянской Церковью совпал с планами Турции впервые с 1993 года открыть границу с бывшей советской республикой. Цели две – помочь нынешнему режиму, демонстрируя «успех политики Еревана». Вторая – истинная – включение Армении в свою орбиту.

Ситуация подтверждает наш тезис о том, что ранее Баку и Анкара пообещали гарантии Пашиняну в обмен на ускорение демонтажа системы отношений с Россией. Параллельно проводятся репрессии внутри страны всех, кто может противостоять этому курсу.

Первыми о планах Эрдогана по границе сообщили американцы из агентства Bloomberg. В издании со ссылкой на турецкие источники говорилось, что это может произойти в ближайшие полгода и делается это как раз в преддверие парламентской гонки в следующем году:

«Дипломатический прорыв с Азербайджаном и повторное открытие границы с Турцией дадут премьер-министру Армении Николу Пашиняну важный импульс накануне выборов в июне. Если он выиграет, президент Азербайджана Ильхам Алиев сможет работать вместе с Пашиняном и формализовать мирное соглашение».

Процессу был дан старт с целью формирования устойчивой цепи государств на Южном Кавказе, которая должна обеспечить успех политики Запада.

Параллельно развернувшаяся в Армении кампания против отказа от национальных символов, репрессий против Церкви и выходцев из Арцаха – лишь элемент в плане по встраиванию Армении в «тюркский мир».

По сценарию, после успешных выборов и подписания договора с Баку, Турция назначит своего посла в Армении в рамках восстановления дипломатических отношений и установит систему внешнего управления в целях подготовки «южного фронта» против Москвы. К такому выводу приходит политолог Айк Айвазян, руководитель информационно-аналитического центра «Луйс»:

«В чем смысл таких якобы доброжелательных шагов со стороны Турции? Армянский народ хотят убедить, что, если Армения откажется от той архитектуры безопасности, которую он имеет с помощью России, то никаких угроз в этом нет. И своими шагами Турция будет способствовать этому. Если властям Армении удастся убедить в этом народ, то может получить на выборах больше голосов. С открытием границ Турция получит более широкое влияние на экономику Армении, постепенно будет увеличивать свое участие в стратегически значимых сферах и выдавливать оттуда Россию. Естественно, в этом есть далеко идущие цели – подготовить Южный Кавказ к войне с Россией».

Разрыв связей с Москвой подразумевает и вывод военной базы из Гюмри с соответствующими последствиями для Армении и её народа. Не зря Ильхам Алиев уже заговорил о «восстановлении и защите азербайджанского культурного наследия в Армении» с возвращением этнических азербайджанцев как раз в Сюник, где вскоре будет торжественно запущен «маршрут Трампа».

При этом ни о каком возвращении армянских беженцев речи даже не идёт, как и нет разговоров о сохранении армянского наследия в Карабахе. Зато Ереван вскоре может отправить своих военнослужащих в создаваемый там «учебный» центр НАТО, где уже с азербайджанскими военными будет готовиться контингент – очевидно, для ведения боевых действий против России, Ирана и Китая.

Об этом забил в набат известный общественный деятель Григор Григорян, задавший риторический вопрос армянским военным: