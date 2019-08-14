Даже поляки шокированы: в Москве призвали отменить гастроли Бузовой

14.08.2019, Москва, Владимир Гладков

Тот факт, что в России достигают большого успеха и популярности такие одиозные личности, как певица и телеведущая Ольга Бузова, назвавшая себя «блокадницей», говорит о серьёзных социальных проблемах государства.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил польский журналист и политолог Якуб Корейба, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если бы у нас кто-то таким образом пошутил про Волынь, про Хатынь, про Освенцим – это был бы его конец в публичном пространстве. Никто бы на следующий день этого человека не захотел смотреть и пожимать ему руку. Несмотря ни на какие другие взгляды.

И если это кумир 16 миллионов людей, то это значит, что у вас действительно социальные лифты работают по принципу восходящего мусоропровода. И если она не готова за это извиняться, то у вас большие проблемы», – сказал он, на что польскому журналисту ответили, что Ольга Бузова извинения всё-таки принесла, но звучало это довольно странно.

В свою очередь, российский политолог Дмитрий Абзалов предложил отменить все гастроли Ольги Бузовой, тем более что подобные прецеденты были как в России, так и на Западе.

«Основная часть её заработка связана не с «Инстаграммом», не за размещением её блогов, хотя это и довольно дорого. Основная часть её заработка – это гастроли. Отмените эти гастроли и всё, никаких проблем не возникнет, и люди тогда будут следовать законам РФ.

Сейчас происходит ситуация с Доминго (знаменитый тенор Пласидо Доминго). Там на основе общественного резонанса взяли и отменили гастроли. Люди приходят, и говорят: «Отмените те или иные решения или поездки, иначе мы будем голосовать ногами или начнём какую-то кампанию.

У нас тоже были примеры такого общественного давления, например, по нефтяным кампаниям, по сотовым операторам.

Вопрос только в том, есть ли такое количество людей, готовых так повлиять. Причём для неё очень большое значение имеют именно эти люди», – призвал эксперт.