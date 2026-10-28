Саммит АТЭС будет совсем не про Украину. Россия заберёт Одессу и Николаев – китаист

Максим Столяров.  
28.10.2026 19:49
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Китай, Общество, Политика, Россия, США, Торговля, Украина


Анонсированная встреча в Шэньчжэне лидеров РФ, КНР и США будет, прежде всего, диалогом стран, так или иначе сбросивших со счетов украинскую проблематику.

Об этом на канале газеты парламентского собрания Союза Белоруссии и России «Союзное Вече» заявил китаевед Николай Вавилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Анонсированная встреча в Шэньчжэне лидеров РФ, КНР и США будет, прежде всего, диалогом стран,...

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«Исходя из состояния современных элит Европы, они не дадут просто урегулировать украинский кризис. Но теперь важная поправка. В рамках Китая, России и Соединённых Штатов мы можем забыть об этом украинском кризисе, по итогам этой встречи в Шэньчжэне.

То есть, его будут обсуждать, но Китай давно сократил свои контакты с Украиной, товарооборот уменьшился, минимум, в три раза. Китай закупает уже то, что по мере блокады Чёрного моря уменьшится ещё больше, то есть он будет до незначительных величин уменьшаться.

Китай давно не воспринимает Украину как транзитную территорию в Европу через Россию — это невозможно просто. То же Чёрное море даже не транзит. Соответственно, США, мы видим, как со «Старлинками» Илон Макс обошёлся, соответственно, мы видим, что США тоже меняют свою позицию по Украине, пока не полностью. Ну, а в России позиция по Украине понятна», – сказал Вавилов.

«То есть мы будем дальше двигаться. Я думаю, что эта точка зрения и значительной части российских лиц, принимающих решения, убеждён, что этим дело не закончится. Мы будем дальше двигаться и на Одессу, и на Николаев.

В неспешном режиме, который позволяет нам трансформировать нашу экономику, выживать, процветать, строить новое будущее, потому что нам нужны ресурсы строить новое будущее, новый мир, который идёт через Арктику, из Китая в Европу, из Китая в Соединённые Штаты. Нам нужны ресурсы, и это глупо было бы потратить все ресурсы на Украину», – добавил эксперт.

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