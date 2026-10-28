«Русские подчинили себе ИИ во всём ЕС – и гробят наше ментальное здоровье!» – бандеровка-филолог

Тарас Стрельцов.  
28.10.2026 20:13
  (Мск) , Ивано-Франковск
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Tехнологии, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Украина


Русские якобы настолько запудрили мозги искусственному интеллекту, что в рекомендациях, отчётах и текстах антибандеровский контент «подаётся как проверенная информация».

Об этом в эфире ТВ «Галичина» заявила «литературоведка», кандидат филологических наук КНУ Олеся Дыбовская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Русские якобы настолько запудрили мозги искусственному интеллекту, что в рекомендациях, отчётах и текстах антибандеровский...

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«Даже искусственный интеллект сейчас обучают на российских фейках, создавая где-то в Европейском Союзе на серверах огромное количество таких искусственных сайтов, которые генерируют по сотне тысяч фейковых новостей в сутки.

Искусственный интеллект такое большое количество воспринимает как нормальную проверяемую информацию, потому что их очень много, и, собственно, искусственный интеллект тоже тогда в своих рекомендациях или в своих каких-то аналитических отчетах и текстах подает эти фейки как проверяемую информацию, потому что он так ее воспринимает», – пожаловалась бандеровка.

Она призвала формировать «критическое игнорирование».

«Когда мы уже быстро, видя какие-то новости, отвергаем с пониманием, что это фейк, дезинформация, неважно что. И этот навык критического игнорирования будет способствовать нашему ментальному здоровью, потому что очень большое количество всего этого происходит сегодня», – вещала Дыбовская.

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