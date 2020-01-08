Денис Пушилин проинспектировал работу предприятий ДНР

08.01.2020, Донецк, Сергей Вредников

Глава ДНР Денис Пушилин посетил ряд промышленных предприятий в городах Торез и Снежное, обсудив с их руководством пути развития и оптимизации производственных мощностей.

Об этом сообщается на официальном сайте главы Донецкой Народной Республики, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Первым делом Денис Пушилин проинспектировал государственное предприятие «Торезский электротехнический завод», для которого особенно остро стоит вопрос повышения конкурентоспособности.

По итогам визита глава государства поставил задачу перед директором завода Игорем Невалённым подготовить и представить нестандартные проекты, а также пути решения ключевых проблем до февраля текущего года.

Отметим, что Торезский электротехнический завод специализируется на производстве горно-шахтного оборудования для опасных по газу и угольной пыли шахт. В перечень производимой продукции входят пускатели, автоматические выключатели, трансформаторные агрегаты, автоматические выключатели и другое оборудование.

При этом для обеспечения потребности в колесной технике, в Республике и за её пределами, на заводе была организована крупноузловая сборка колесной техники широкого назначения и производство предназначенного для неё навесного оборудования.

Следующим предприятием, которое посетил глава ДНР, стала Снежнянская колбасная фабрика, где Денис Пушилин в сопровождении директора предприятия Сергея Береста ознакомился с технологией производства мясной продукции.

По словам руководителя предприятия, производимая продукция не сдает позиции по качеству, однако для наращивания темпов развития необходимо усовершенствование всех этапов производства.

В заключение глава Республики изучил вопрос материально технического обеспечения ПАО «Снежнянская швейная фабрика «Снежинка», специализирующегося на пошиве школьной формы и спецодежды, в частности для сотрудников МЧС, коммунальных предприятий и других ведомств Республики.

Отмечается, что предприятие продолжало работать без перебоев даже в период активных боевых действий, однако на сегодняшний день главной проблемой является нехватка кадров.

«Глава ДНР поручил руководству фабрики в ближайшее время выступить с предложениями, идеями и программой по оптимизации работы, в том числе по вопросам планирования заказов», – сообщили в пресс-службе главы государства.