Депутатам Скупщины Черногории не удалось отправить в отставку ставленника Запада

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Скупщине Черногории не хватило кворума, чтобы включить в повестку дня запрос премьер-министра Здравко Кривокапича об отставке вице-премьера Дритана Абазовича, затеявшего аферу с заменой нынешнего кабинета на «правительство меньшинства».

Инициативу премьера, в свое время не пустившего сербских союзников в правительство, поддержал только сербский «Демократический фронт».

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», в ходе сегодняшнего заседания Скупщины Черногории на голосование были поставлены два вопроса – запрос премьер-министра Здравко Кривокапича об отставке вице-премьера, прозападного либерала и этнического албанца Дритана Абазовича и назначение на его место министра финансов и социального обеспечения Милойко Спаича.

В итоге, как сообщил спикер парламента Алекса Бечич, проголосовало 77 депутатов – 20 из них поддержали включение этих вопросов в повестку дня, 11 – высказались против и 46 воздержались.

За отставку Абазовича, поднявшего вопроса о вынесении вотума недоверия «экспертному правительству» Кривокапича проголосовали депутаты от фракции сербского «Демократического фронта», против – либералы из Демократической партии, фракции Демос. Что характерно представители партий этнических меньшинств, ранее поддержавших проект вице-премьера по «правительству меньшинства», воздержались, также поступили и националисты из Демократической партии социалистов президента Черногории Мило Джукановича.

«В эти дни ходили слухи, что я уйду в отставку. Некоторые убеждали меня в этом. Я говорю вам, что это не значит, буду ли я премьер-министром сегодня или на один день больше. Я хочу, чтобы граждане увидели, кто есть кто в Черногории! Я знаю, что лишусь мандата, потому что это было согласовано Джукановичем с остальной правящей коалицией…. Я и сейчас больше профессор Университета, который пошел в политику из-за закона «О свободе вероисповедания» [дискриминирующего СПЦ] и выполнил наказы, в том числе о повышении заработной платы в Черногории. Уважаемые сограждане, я должен был инициировать смену вице-премьера чтобы сохранить достоинство государства. Я хотел бы, чтобы этика вошла в политику, а не политика царила над этикой», – прокомментировал итоги дня Кривокапич.

Ранее он заявил, что поддержанные Западом Абазович с единомышленниками устроили государственный переворот.

Сегодня также было сорвано заседание Совета безопасности Черногории, на которое не явились Абазович и еще пятеро его членов.