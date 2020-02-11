11.02.2020, Киев, Игорь Петров
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Украина
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Дипломат объяснил, в чём кошмар Донбасса для украинского общества


Военные действия на Донбассе продолжаются. Однако украинское общество не воспринимает это как войну, которая имеет к нему отношение.

Об этом в эфире канала Guidhall заявил Роман Бессмертный, вице-премьер Украины (2005), посол Украины в республике Беларусь (2010-2011), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Война как шла, так и идет. Но вы посмотрите – ее роль в жизни вообще ушла. Это кошмар.

Люди живут тем же самым, похороны происходят так же, но в нашем сознании это уже не просто Донбасс, это уже где-то на другой планете», – переживает украинский дипломат.

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