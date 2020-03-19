19.03.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
Донбасс, Медицина, Политика, Россия
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Для ДНР свиной грипп оказался опаснее коронавируса




В ДНР под наблюдением врачей до вчерашнего дня находились две женщины с подозрением на коронавирус.

Об этом «Известиям», передает корреспондент «ПолитНавигатора», рассказала министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко.

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«Одна из них приехала 9 марта из Китая. Первые тесты на COVID-19 показали отрицательные результаты, диагноз не подтвердился, и 17 марта мы выписали ее. Вторая прибыла 14 марта из Москвы, а туда прилетела из Милана. При прохождении границы температура пассажирки была нормальной. Тем не менее ее родственники решили обратиться к нам и поставить женщину под наблюдение.

Сейчас она содержится на специальной съемной квартире, где полностью изолирована от общения с окружающими. Два раза в день мы созваниваемся с ней, контролируем ситуацию — состояние ее стабильно удовлетворительное, температура не повышается. Тесты на вирус пока показали отрицательный результат», – сообщила Долгошапко.

Она добавила, что в качестве превентивной мере в ДНР стали проводить санобработку транспорта на границе: все автомобили или автобусы, где ехал человек с температурой, обрабатываются специальными дезинфицирующими растворами, а все пассажиры из таких авто после прибытия домой помещаются на двухнедельный карантин под наблюдение врачей.

Министр сообщила, что тесты на определение коронавируса доставили в Донецк по гуманитарной программе из России, для работы с ними выделена специальная вирусологическая лаборатория.

«Куда большую угрозу, чем COVID-19, для нас сегодня представляет все-таки вирус H1N1, известный как свиной грипп. С января в республике зафиксировано 43 летальных случая от этого гриппа — причем только лабораторно подтвержденных! Общее число больных с двухсторонней пневмонией – больше 400. Всего же с конца ноября заболевших гриппом и ОРВИ у нас более 50 тыс. Обращу внимание, что и от свиного гриппа, и от заболевания, вызванного коронавирусом, вылечиться можно и вполне успешно! Главное — не запустить болезнь, вовремя обратиться к врачу. Снижение эпидемии, в том числе COVID-19, ожидается с наступлением тепла», – прогнозирует Долгошапко.

Кроме того, как сообщал «ПолитНавигатор», министр здравоохранения ДНР рассказала, как Украина превратилась в эпидемиологическую угрозу для республики.

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