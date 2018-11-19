ДНР: Бывшие украинские собственники готовили взрыв на химзаводе

19.11.2018, Донецк, Александр Гусар

Раскрытые накануне разведкой ДНР планы украинской стороны по организации теракта на химическом гиганте «Стирол» могли быть операцией, задуманной бывшими собственниками предприятия, которые осознали, что Киев больше не сможет вернуть контроль над активами в Донбассе.

Об этом в ходе брифинга в Донецке заявил официальный представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Скорее всего, они посчитали, что украинская власть уже не способна вернуть им предприятие, и поэтому заявления руководства Республики о том, что планируется запустить завод, вызвали противодействие со стороны бывших хозяев. За деньги, через тех же «правосеков» сюда в тёмную привлекают ВСУ, чтобы с их помощью произвести определённые теракты и не дать запустить завод», – сказал он.

По словам Басурина, огласка плана украинской стороны вызвала переполох в Киеве.

«Паника отмечалась не только в штабе «ООС», но и в редакциях некоторых информационных агентств, подконтрольных украинским силовикам. Одни слово в слово цитировали наше заявление, другие оправдывали своих тиранов, заявляя о том, что все это выдумка, и в сознании людей, развязавших гражданскую войну на территории Украины, не может возникнуть мысли по зачистке территории Донбасса от неугодного населения», – рассказал Эдуард Басурин.