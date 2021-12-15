ДНР и Южная Осетия создадут совместные предприятия

15.12.2021  16:53 (Мск), Донецк,
Сергей Вредников.  
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Дзен, Донбасс, Политика, Россия, Украина, Экономика, Южная Осетия
Новости Украины

В связи с открывшимися возможностями после подписания президентом РФ Владимиром Путиным указа о снятии ограничений для товаров из республик Донбасса экономические отношения между ДНР и Южной Осетией выходят на новый уровень.  

Об этом в ходе встречи в Донецке «Перспективы углубления экономической интеграции России и Донбасса» заявил председатель правительства Южной Осетии Геннадий Бекоев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Цель правительства Южной Осетии в 2022 году сделать всё возможное для развития взаимовыгодного сотрудничества с ДНР и создания условий для беспрепятственного товарообмена. Подписанные в торгово-экономической сфере соглашения являются взаимовыгодной основой для развития взаимовыгодных отношений наших республик. Мы вышли на новый виток сотрудничества», – сказал премьер.

«Несколько дней назад мы обсуждали детальную дорожную карту по реализации соглашения между нашими республиками, в которой обозначены конкретные мероприятия в сферах торгово-экономического воздействия, культурного обмена, туризма. У нас есть большой потенциал для взаимного продвижения субъектов хозяйствования, а также, хочу подчеркнуть, создание совместных предприятий», – уточнил Бекоев.

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