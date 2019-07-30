30.07.2019, Москва, Елена Острякова
 
Молдова, Политика, Приднестровье
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Додон по-русски призвал ЕС и США «помочь решить проблему Приднестровья»

Президент Молдавии Игорь Додон перешел на русский язык, когда коснулся темы Приднестровья в своем выступлении на торжественном собрании, посвященном 25-летию молдавской конституции.

«Принимая во внимание внутренний консенсус политических сил, представленных в правительстве страны, а также поддержку, оказываемую парламентскому большинству внешними партнерами с Запада и с Востока: и ЕС, и США, и РФ, и другими внешними силами – считаю, что в настоящий момент складывается наиболее благоприятная ситуация для поиска политического решения данной проблемы.

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Нужно приложить все усилия для достижения взаимоприемлемого решения, которое принесло бы на землю Молдовы долгосрочный мир и условия для экономического и социального развития обоих берегов Днестра. Решение этой проблемы могло бы стать дипломатическим успехом для всех наших внешних партнеров, вовлеченных в формат переговоров 5+2», – сказал Додон.

При этом он заявил, что крайне важно следовать принципу нейтралитета Молдавии, закрепленного в конституции страны. А также – продолжить реализацию с «левобережными регионами страны совместных проектов для решения социальных проблем жителей Приднестровья».

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