Додон заманивает Приднестровье статусом «очень сильной автономии»
Президент Молдовы Игорь Додон утверждает, что за период его президентства для приднестровского урегулирования сделано больше, чем за предыдущие 25 лет.
Об этом он заявил в интервью немецкому журналу Der Spiegel, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«О политическом решении конфликта мы еще не начали переговоров. Но рискну предположить, что мы можем продвигаться очень быстро, потому что современный международный консенсус благоприятен для Молдавии. Мы можем войти в историю, впервые найдя успешное решение замороженного конфликта в постсоветском пространстве», – уверяет Додон.
По его словам, в итоге Приднестровье получит «особый статус в форме очень сильной автономии в составе молдавского государства».
Додон не считает, что должен игнорировать переговоры с президентом непризнанной республики Вадимом Красносельским.
«Для меня важны результаты, а не какое-то там повышение или понижение статуса», – кокетничает Додон.
Между тем, и народ, и руководство Приднестровья давно сделали свой окончательный выбор.
«Приднестровье руководствуется референдумом от 2006 года, на котором более 90% местных жителей проголосовали за независимость от Молдавии с перспективой дальнейшей интеграции с Россией.
Наша позиция не меняется. И зависит она от воли народа Приднестровья.
Если когда-нибудь потребуется уточнить позицию, мы проведем референдум. И отношения с Москвой у нас такие же, как и прежде, ничего не изменилось», – заявил ранее глава ПМР Вадим Красносельский.
К слову, несмотря на многолетнюю блокаду с запада и востока, Приднестровье по всем социальным и экономическим показателям опережает нищую Молдову.
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