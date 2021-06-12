Доктрина «Русский Донбасс» уже начала влиять на риторику Путина

12.06.2021, Донецк, Сергей Вредников

Принятая доктрина «Русский Донбасс» не осталась незамеченной в России – именно из ЛДНР может сформироваться идеологическое обоснование воссоединения исторических русских земель, отторгнутых от РФ в рамках самостийных проектов.

Об этом в эфире телеканала «Первый республиканский» заявил российский политолог Сергей Михеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все эти инициативы Донбасса по поводу Русского мира и русской государственности полезны. Здесь главное не переходить красную черту радикализации. Актуализация этих тем в повестке дня полезна и России. Посмотрите последнее интервью Путина, где он говорит о законопроекте «О коренных народах Украины». Он же напрямую говорит о русском народе как стержне этой вековой государственности», – сказал Михеев.

Эксперт подчеркнул, что одной из главных геополитических целей России должно быть восстановление единства трех ветвей русского народа.

«Я убеждён в необходимости восстановления исторического единства славянских народов – русских, украинцев и белорусов. И одной из главных геополитических задач для России является восстановление этого единства. А каким образом, в каких средствах и каких формах – это можно обсуждать, это зависит от специфики. Но то, что это надо иметь как задачу и цель – это точно. А говорить «Нам это не надо», «Мы этого не хотим» неправильно. Надо ставить цель, и идти к ней. Эта цель должна быть», – добавил эксперт.

По его мнению, именно в этом вопросе Донбасс может помочь России, потому что именно в этом регионе может быть сформулирована такая идея.