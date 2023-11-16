«Донатить стали меньше» – ветеран сообщил о постепенном замещении лихорадочных сборов для армии налаженным производством

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Российское общество начинает уставать от продолжительного напряжения в связи с постоянной необходимостью чем-то помогать ВС РФ, в то же время – энтузиасты, организации и бизнес перехватили мобилизационный порыв, и снабжение фронта всем необходимым не прекращается.

Об этом в эфире радио «Косомольская правда» заявил представитель Ассоциации ветеранов СВО Владислав Ефремов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Можно заметить, что мы очень выравниваемся по многим показателям. Если сравнивать, что было в начале войны, когда мы всей страной выясняли, а нужен ли «Мавик 3» современной войне, мы сейчас пришли к тому, что все понимают, что последнее слово – это дроны-камикадзе, fpv. У нас огромное количество школ, спонсируются либо частниками, либо государством. У нас огромное количество предприятий, которые выпускают дроны разных типов, это энтузиасты, которые делают очень интересные вещи, с очень творческим подходом. У нас общество мобилизовалось, начало помогать фронту, с очень высокой степенью отдачи. И это влияет на обстановку там. Потому что в начале войны мало кто понимал, что происходит и для чего это нужно. Огромное спасибо тылу, он мобилизовался и проделал огромное количество работы», – сказал Ефремов.

Тем не менее, он подчеркнул, что волонтёрских поступлений становится меньше.

«Именно донатить больше не стали, усталость всё-таки сказывается. Падает количество донатов, я это на себе проверял, когда был сбор на очередной беспилотник. Но дело не только в донатах, дело и в технологическом прогрессе, который обеспечивается в значительной части именно энтузиастами на местах. Всё измеряется не только и не столько в деньгах. Качество ведения боевых действий говорит, что мы не тупые и быстро учимся, а во-вторых, что наше общество вступается за солдат в сложную минуту», – добавил ветеран.