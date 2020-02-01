«Донецк блестит как яйца моего кота, а Киев – грязная помойка»

06.02.2020, Донецк, Сергей Вредников, фото - Денис Григорюк

Столица ДНР даже в условиях войны выглядит как образец чистоты и аккуратности, в то время как в украинском Киеве повсюду воняет мочой.

Об этом в интервью военкору Юрию Котенку рассказала киевский адвокат и блогер Татьяна Монтян, побывавшая на Донбассе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Те (украинские пользователи – ред.), что объективны, согласны со мной, что рагульё превратило Киев в грязную помойку, – рассказала Монтян, недавно побывавшая в ДНР. – Даже те упоротые, что меня ненавидят, говорят об этом так: а где она, собственно сказала неправду?

У них есть вопросы: «насколько Донецк вылизан?». Как яйца моего кота, как образец чистоты и акккуратности, но насчет того, что Киев помойка – и объективные, и упоротые не сомневаются. Кличко забил на город, там воняет мочой везде, где только можно».

По словам юриста, столица Украины наводнена «дебильной рекламой, из каждой рыгаловки звучит дикая музыка». Кондиционеры крепятся на фасадах исторических зданий, частники пытаются установить надстройку на свой «вкус» на Крещатике, после чего пришлось вмешаться руководству страны, чтобы убрать «курятник в доме прямо на майдане».

«В Донецке представить такое невозможно даже в страшном сне, – отметила Монтян. – Это то, про что сто лет назад писали Паустовский, Макаренко, битва города и села в Киеве проиграна в пользу рагулячего села. В доме у селян всегда чисто, никто не скажет, что украинки засранки грязные, но все, что за пределами дома, они своим не считают. И убирать не обираются. Вот и вся разница менталитетов».

Ранее Монтян заявила, что единственный способ для Украины уцелеть – это «если Путин наконец-то вспомнит, что пора нас отжать у американцев как исконную каноническую территорию».