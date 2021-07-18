18.07.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

Донецк по счастливой случайности избежал масштабных жертв и разрушений в ходе украинского теракта, в результате которого был совершен подрыв газопровода.

Об этом на брифинге в Донецке заявил пресс-офицер МГБ Михаил Попов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, взрыв и пожар на газопроводе среднего давления в районе ж/д станции «Мушкетово» Будённовского района произошли в результате срабатывания взрывного устройства с армейским минным взрывателем.

«Агентами украинских спецслужб планировалось повреждение газовой трубы с целью заполнения газом низменности, в которой находятся жилые дома и последующему подрыву газопровода, что привело бы к объемному взрыву, что, в свою очередь, повлекло бы масштабные разрушения и многочисленные жертвы среди гражданского населения», – озвучил оперативные данные представитель МГБ.

Задумка организаторов теракта не удалась по счастливой случайности.

«Стоит подчеркнуть, что на данный момент по пока не установленным следствием причинам подрыв газопровода произошел практически сразу, таким образом, нарушив преступные планы украинской стороны», – добавил Михаил Попов.

МГБ ДНР квалифицирует подрыв газовой магистрали как террористический акт – намеренной диверсии со стороны Украины. Возбуждено уголовное дело по ст. 229 УК ДНР «Террористический акт».

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что действия Киева попадают под положения Глобальной контртеррористической стратегии ООН.

«…Могли пострадать тысячи человек, жертв не было только по счастливой случайности. То есть украинские боевики устраивают теракты в мирных кварталах с полным пониманием и осознанным намерением нанести ущерб и даже убить гражданских ни в чем не повинных жителей Республики. И это уже не говоря о разрушении как газопроводной, так и железнодорожной инфраструктуры, из-за чего также пострадали мирные люди… Это государство уже абсолютно в открытую использует против Донбасса такие изуверские способы, которые применяются только оголтелыми террористическими группировками, преследуемыми на международном уровне. Мировое сообщество просто не имеет права закрывать глаза на такие преступления. Все имеющие отношение к совершению этих преступлений должны понести ответственность по всей строгости»,- говорится в заявлении Пушилина.