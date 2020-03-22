Донецк подвергся обстрелу, ранены мирные жители

22.03.2020, Донецк, Сергей Вредников

За прошедшие выходные ВСУ подвергли Донбасс массированным обстрелам из тяжёлой артиллерии, в результате чего ранение получили две жительницы ДНР.

Об этом сообщили в пресс-службе представительства ДНР в СЦКК, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сегодня ВСУ в нарушение Минских соглашений подвергли республики обстрелами из 82-мм миномётов, БТР/БМП, РПГ, АГС и стрелкового вооружения. В зоне обстрела со стороны ВФУ оказались Зайцево, Донецк (пос шахты «Трудовская», Вольво-центр) и Александровка.

Вчера украинские военнослужащие обстреляли ДНР также и из запрещённых 120-мм миномётов, в результате чего осколочное ранение плеча получила девушка 2002 г.р.

Также в результате эскалации огнестрельное ранение получила женщина 1976 г.р. Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения Донецка, где им была оказана необходимая медицинская помощь.

Кроме того, в результате обстрела зафиксировано повреждение фасада школы по ул. Ленина, д. 171.