Доренко объяснил, почему русским мужчинам запретили въезд на Украину

30.11.2018, Москва, Владимир Гладков

Русским мужчинам запретили въезд на Украину, потому что робкие украинские парни боятся конкуренции.

Такое мнение на своем YouTube-канале высказал российский телеведущий и видеоблогер Сергей Доренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Почему русским мужчинам запретили въезд на Украину? Потому что мужчины на Украине боятся конкуренции русских парней. Дело в том, что девки на Украине очень витальные, полные жизненной силы, животного оптимизма, срамные девки, если правду сказать.

А украинские мужчины поголовно – образец интеллигентности и деликатности. Украинский мужчина – духовность и чистота, уважительность и скромность. На третьем свидании украинский мужчина просит разрешения подержать девушку за руку, потом пару месяцев украинский мужчина водит ее за руку в сквере у оперного театра. И девушки не то, чтобы довольны этим. И тут русские – быстрые, четкие. Они побеждают. Поэтому русским парням запретили въезд», – пояснил блогер.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщил о том, что украинский президент Петр Порошенко объявил в своем блоге о введении запрета на въезд гражданам России мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.