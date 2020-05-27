Душитель Русской весны нахваливает Кернеса
У президента Украины Владимира Зеленского стремительно падает рейтинг. Иная ситуация у некоторых мэров городов-миллионников, которые могут создать свою партию.
Об этом в интервью политологу Юрию Романенко заявил Геннадий Корбан, бывший бизнес-партнер олигарха Игоря Коломойского, принимавший активное участие в подавление Русской весны в Днепропетровске и других городах Юго-Востока в 2014 году, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Вот, мы берем президентов последних – Порошенко, Янукович, Зеленский. Посмотрите, как стремительно меняются рейтинги президента – еще год назад у Зеленского был рейтинг 73 процента. Сейчас уже пишут, что порядка 40–35 процентов поддержки, то есть, падение больше чем в два раза. Посмотрите на Порошенко – поддержка в начале была 54 процента, к концу его каденции – на уровне 15 процентов, на уровне 10 процентов, в некоторых регионах – на уровне пяти процентов. То же самое – Янукович.
Теперь посмотрите на мэров. Можно их ругать, можно их обвинять каких-то страшных преступлениях, в коррупции, но почему-то рейтинги мэров городов не подвержены такой динамике.
Если мы посмотрим на сегодняшние рейтинги мэров крупных областных центров, того же Кернеса, то, что бы не происходило с ним, жители Харькова отдают предпочтение ему, отдают более чем 70 процентов. Точно такой же высокий рейтинг у Филатова, порядка шестидесяти процентов. Это говорит о том, что в городе есть политик, который достаточно близко к людям. Прежде всего, местная власть очень близка к своим жителям», – сказал Геннадий Корбан.
По его мнению, партии «Слуга народа» не следует пытаться закрепиться на местном уровне, поскольку это перенесет в города беспорядок, который наблюдается в центральной власти.
«Я бы на месте президента, его политической силы вообще не стремился заниматься этими выборами, потому что это – не их специфика. Для чего они хотят прийти в города? В городах все нормально. Если мы хотим получить кошмар, который мы сегодня имеем на центральном уровне – окей, тогда это принимается.
Но сегодня страна и государственная система держится именно на плечах местных властей, на доходах, которые отдают местные власти на обеспечение инфраструктуры и критической инфраструктуры, которые на себя взвалили местные власти. И центральная власть только дает советы, указания, иногда рассказывает про «самолет с помощью», которой, кстати, мы не увидели.
Иногда просто лучше не трогать, не вмешиваться, и будет все хорошо, чем влезть абсолютно неумно, делать глупости, которые приведут к каким-то необратимым последствиям. Потому что критическая инфраструктура действительно находится в критическом состоянии, и приди сюда глупец…
Яркий пример – это наш губернатор, парень, который пришел из шоу-бизнеса. Он не понимает, чем субвенция отличается от дотации, для него это – китайская грамота, он делает умный вид, он дает какие-то указания, человек дает указания, не понимая, что он говорит.
Это плохо, это может привести к катастрофе. Если произойдет катастрофа на уровне местных властей, то будет демонтаж государства. То есть, это почувствуют люди непосредственно, которые живут в городах и в общинах.
Пока эта катастрофа происходит в парламенте или в каком-то правительственном здании типа Кабинета министров, она как-то еще медленно доходит и она по дороге выравнивается, опять же, проходя через фильтр местной власти. Если эта катастрофа придет в города, то это увидит и почувствует люди ровно на следующий день», – сказал Геннадий Корбан.
Ранее Корбан в интервью Громадське ТВ рассказал о подавлении пророссийской оппозиции в Днепропетровске, когда губернатором стал Игорь Коломойский.
«Когда мы пришли сюда к власти, первое, что мы сделали, — мы подавили любое пророссийское подполье, любые пророссийские настроения… Законно – незаконно, но мы это сделали», — сказал Корбан.
Он также признавал, что группировка Коломойского несет ответственность за массовое убийство жителей Одессы 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов.
«…Мы купили им всем билеты в Российскую Федерацию, посадили на поезд и таким образом сохранили Юго-Восток Украины. Это было сделано и в Одессе – там были тоже трагичные события, это было сделано в Запорожье, но это не было сделано в Луганске и Донецке, потому что губернатора Тарута не смог справиться и решить этот вопрос так, как его решили мы», – говорил Корбан.
Глава МВД Украины Арсен Аваков ранее рассказал, как мэр Харькова Геннадий Кернес помог подавить участников Русской весны, хотя за несколько недель до этого обещал не сдать город бандеровцам.
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