Джангиров: Зеленский начинает досаждать Западу

Антироссийские заявления и требования Киева начинают мешать Западу, который пытается наладить отношения с Москвой.

Об этом в эфире YouTube-канала «Капитал» заявил политический эксперт Дмитрий Джангиров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский уже много раз спрашивал (чёткий план действий по членству в НАТО для Украины – прим.), и каждый раз в более или менее дипломатичной форме ему объясняли, что никто этих сроков называть не собирается, и неплохо было бы угомониться.

Не удивляет, что Зеленский сейчас в очередной раз чего-то требует, но сейчас это менее всего нужно НАТО. Потому что большие шансы, что 12 января состоится некая встреча Россия-НАТО, где будет обсуждаться и украинский вопрос», – сказал он.

«НАТО, в первую очередь США, демонстрируют, что готовы на ряд косметических уступок, но обсуждать отказ для Украины вступления в НАТО они не готовы. Мы видим, что в риторике есть небольшая деэскалация, мы слышим об отводе десяти тысяч российских военнослужащих от границы, а Германия разошлась с США в оценке вероятности нападения России на Украину», – добавил Джангиров.