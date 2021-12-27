Джангиров: Зеленский начинает досаждать Западу

27.12.2021  20:59 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Запад, НАТО, Общество, Политика, Провокации, Россия, Скандал, Украина
Новости Украины

Антироссийские заявления и требования Киева начинают мешать Западу, который пытается наладить отношения с Москвой.

Об этом в эфире YouTube-канала «Капитал» заявил политический эксперт Дмитрий Джангиров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Антироссийские заявления и требования Киева начинают мешать Западу, который пытается наладить отношения с Москвой....

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«Зеленский уже много раз спрашивал (чёткий план действий по членству в НАТО для Украины – прим.), и каждый раз в более или менее дипломатичной форме ему объясняли, что никто этих сроков называть не собирается, и неплохо было бы угомониться.

Не удивляет, что Зеленский сейчас в очередной раз чего-то требует, но сейчас это менее всего нужно НАТО. Потому что большие шансы, что 12 января состоится некая встреча Россия-НАТО, где будет обсуждаться и украинский вопрос», – сказал он.

«НАТО, в первую очередь США, демонстрируют, что готовы на ряд косметических уступок, но обсуждать отказ для Украины вступления в НАТО они не готовы. Мы видим, что в риторике есть небольшая деэскалация, мы слышим об отводе десяти тысяч российских военнослужащих от границы, а Германия разошлась с США в оценке вероятности нападения России на Украину», – добавил Джангиров.

Он уверен, что на этой встрече Россия и НАТО будут обсуждать ряд важнейших тем, и провокации со стороны Киева не нужны никому.

«В очередной раз, в преддверии встречи, где будут обсуждаться с российской стороны «красные линии», со стороны НАТО тоже будут выставлены вопросы угроз странам Балтии. Наверное, будет стоять вопрос космических вооружений, кибербезопасности.

А наш мальчик влез не по теме. Это печально», – резюмировал эксперт.

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