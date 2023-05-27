Экономист: 2024 год – черта, после которой восстановление Украины станет невозможным

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Украина подходит к черте, за которой она не сможет восстановиться, даже если допустить, что победит в противостоянии с Россией.

Об этом в интервью пропагандисту Александру Шелесту заявил украинский экономист Алексей Кущ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сможет ли Украина восстановиться после войны, то есть, где точка экономического, демографического невозврата, после которой восстановление страны после завершения войны будет практически невозможно? Задача политического руководства при конструировании этого графика войны, хотя его конструировать очень сложно, он условный, но какая-то же стратегия все равно вырабатывается наверху, как вести войну… На мой взгляд, этот график ведения войны должен учитывать очень важный момент, чтобы не пройти точку невозврата послевоенного восстановления. Можно до такого состояния разрушить экономику и демографический потенциал, что потом можно, в принципе, войну завершить, но страна уже не будет подлежать восстановлению. И, на мой взгляд, такая точка будет в следующем году. 2024-й год – это будет точка. Если война в 2024-м году не закончится, то мы войдем в такую фазу безвозвратных уже экономических, социальных и демографических потерь, при которых даже успешное завершение войны будет означать, что это будет пиррова победа. То есть, восстановление страны будет практически невозможным», – заявил Кущ.