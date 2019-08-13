Экономист объяснил, почему курс доллара пока еще не 50 гривен

13.08.2019, Киев, Владимир Гладков

Отсрочка падения украинской гривны и незначительный рост ВВП страны происходят только благодаря трудовым мигрантам, присылающим деньги из-за границы.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил украинский экономист Александр Охрименко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К сожалению, зарубежных инвестиций практически нет. По большому счету, прямых зарубежных инвестиций за год 1-3 миллиарда, это не деньги. А гастарбайтеры переводят колоссальную сумму денег – за 2018 год 20 миллиардов долларов пришло.

То есть, если сказать про два источника, то гастарбайтеры – главные, и вспомогательный – внешнее финансирование.

От гастарбайтеров мы очень существенно зависим, однозначно. Не было бы гастарбайтеров, курс был бы 50, а вместо роста было бы падение ВВП в Украине», – отметил эксперт.

Отметим, что рост ВВП Украины в первом квартале 2019 года составил 2,5%, в то время, как в стране продолжается падение промышленного производства, в особенности, в плане строительства и переработки, что свидетельствует о неуклонном скатывании страны в яму сырьевого придатка.