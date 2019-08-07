Экс-чиновник СБУ подтверждает угрозу беспорядков в Киеве

07.08.2019, Киев, Михаил Рябов

Петр Порошенко на «День независимости Украины» планирует присоединиться к акциям националистов, которые отказались от предложения Владимира Зеленского отменить традиционный военный парад и проведут шествие в центре Киева 24 августа.

Манифестация может обернуться беспорядками и захватом правительственного квартала радикалами, недовольными Зеленским, предупреждает в своем блоге экс-пресс-секретарь СБУ Станислав Речинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Определенные силы готовятся к этому «параду» весьма серьезно, задействуя как «полезных идиотов» вроде Левуса (депутат Верховной Рады экс-боевик Евромайдана Андрей Левус, – ред.), так и экс-представителей украинских спецслужб, вроде экс-начальника ДЗНД СБУ Даниила Доценко», – пишет Речинский.

Он уверяет, что Россия намерена воспользоваться беспорядками – Москва, якобы, рассчитывает на укрепление позиций Виктора Медведчука.

«Ранжированных целей несколько. От организации драк с полицией и нацгвардией до захвата правительственного квартала и начала некоего «псевдо-Майдана». Но сверхзадача одна – показать, что новая власть слаба, некомпетентна, недееспособна и ее действия могут привести к анархии и гражданской войне. И привести обывателя к мысли, что единственным «антикризисным менеджером» ( не в первый, кстати раз) может быть только известный «миротворец» и «гуманист», а также кум Путина – Виктор Медведчук. План незамысловатый и уже обкатанный на Кучме. Но, учитывая масштабы атаки – весьма опасный», – делится опасениями экс-чиновник СБУ.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее на украинском ТВ было заявлено, что президенту Украины Владимиру Зеленскому угрожает опасность: 24 августа его могут свергнуть военные, которые соберутся на альтернативный парад.