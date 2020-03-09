Экс-депутат высмеял крымских официальных почитателей «Кобзаря-Вурдалака»

09.03.2020, Симферополь, Максим Карпенко

В Симферополе местные общественники-украинцы и некоторые официальные лица пришли к памятнику почитаемого в «незалежной» поэта и писателя Тараса Шевченко.

В 206 годовщину рождения поэта, 9 марта, они возложили цветы к его памятнику, установленному в одноименном парке крымской столицы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Из года в год! Каждый год мы идём к памятнику Тараса Григорьевича!», – прокомментировала возложение глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина.

В свою очередь, глава Госкомнаца республики Альберт Кангиев, известный тем, что выступал против референдума о воссоединении с Российской Федерацией, а также агитировавший за трудоустройство меджлисовских пропагандистов в Крыму, посчитал, что возложение цветов к памятнику Шевченко поможет наладить отношения с Украиной.

«Я верю, что отношения с Украиной обязательно когда-нибудь наладятся. Тарас Шевченко – вечный, поэтому почтить его память очень важно. Конечно, кто-то передергивает, пытается из этой даты сделать политическое шоу. Однако в Крыму такие мероприятия показывают, что у культуры нет политического подтекста. По большому счету, отдать дань памяти великому человеку – это святое», – заявил Кангиев журналистам.

Однако с ним категорически не согласился экс-депутат ВС Крыма (1994-1998), учредитель «Русской общины Крыма» Вадим Мордашов, назвав церемонию – «скачками в вышиванках у подножья «Вурдалака».

«Как известно, сам Тарас Григорьевич никакого отношения ни к Крыму, вообще, ни к Симферополю, в частности, не имеет. Причиной появления в Симферополе этого монумента стало не искреннее желание жителей города, воспылавших любовью к творчеству украинского «митця», а чужая воля, знаменующая символическую победу Украины на тогдашнем этапе идеологической войны в Крыму.

Идея установки этого объекта возникла в головах у «свидомой общественности», населяющей город Калуш (Ивано-Франковской области Украины, см. табличку на фото). Именно этот западно-украинский город и передал «кобзаря» в дар «украинскому Симферополю».

Довольно несуразный памятник у симферопольцев никогда не пользовался любовью, потому что он был буквально навязан в 1997-м украинскими оккупационными властями. А за специфическое соотношение размеров бюста и постамента памятник у местных жителей получил прозвище «Спичка», а чуть позже, после выхода одноимённого труда Олеся Бузины, – «Вурдалак».

С 1997 по 2014 годы бюст «кобзарая» был традиционным местом тусовок экзотической крымской «украинской спильноты». Во время показушного празднования т.н. «Дня Злукы» и «Дня рождения великого кобзаря» власти сгоняли сюда государственных служащих, а номенклатура торжественно возлагала венки.

В этом публичном шоу всегда активно принимал участие, лично возлагал венки и теперешний сенатор Сергей Цеков, который являлся руководителем «Русской общины Крыма».

Теперь, став российским сенатором, Сергей Павлович к изваянию «кобзаря» приходить перестал, причём даже на «День Злукы», не говоря уже о «Дне рождения кобзаря»… Зато вместо него, видимо уже по привычке, на украинские мероприятия к монументу приходят члены его «Русской общины» (их лица хорошо видны на видео), но «почему-то» уже не с жовто-блакитными флагами, а с российским триколором…

Как по мне, то само зрелище скачек в вышиванках, под изваянием украинского идола в российском Крыму, смотрится удручающе, но о вкусах, как говорится, не спорят…», – иронически резюмировал Мордашов.