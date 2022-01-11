Экс-глава СНБО: «Зеленский неадекватен. Мир устал от Украины»

11.01.2022  09:39 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Политика, США, Украина
Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в международной политике ведёт себя нагло и беспринципно, а потому страны Запада разочаровались в Киеве.

Об этом в интервью 4 каналу заявил экс-секретарь СНБО Украины, бывший министр финансов Александр Данилюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Украины Владимир Зеленский в международной политике ведёт себя нагло и беспринципно, а потому...

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«Несмотря на то, что Украина сейчас снова на первых позициях в мире из-за потенциальной агрессии РФ, мир уже устал от Украины. К сожалению, в этом есть и вина Владимира Зеленского, потому что он не построил партнёрских отношений, доверия и желания поддерживать украинскую власть», – считает Данилюк.

«Потому что он год назад пришёл, сначала комментировал, вообще не понимая ничего, а потом он перешёл на агрессивную коммуникацию: «Байден, а что ты делаешь? Меркель, а собственно говоря, что ты сделала для Украины? А где НАТО?». С Меркель вообще смешная история: он обратился сразу к трём кандидатам на пост канцлера Германии и задал им эти вопросы. Такое чувство, как будто он сидит и руководит всем миром», – сказал политик.

По его словам, из-за подковёрных интриг Зеленского американцы не хотят поддерживать украинскую власть.

«Это выглядит абсолютно неадекватно, особенно, когда это доходит до Вашингтона, который видит всё. Американцы очень хорошо понимают, откуда у президента Зеленского появилась информация относительно государственного переворота, который готовит Ахметов», – добавил экс-министр.

«Также они понимают, на базе каких обвинений открываются дела против Порошенко или что делается в делах «ПриватБанка», чтобы защитить Коломойского, и как ему передаются активы. Они видят, на какие офшоры идут деньги. Тут вопрос не в адекватности, а в том, что они видят, чем реально мотивируется человек, и желание сотрудничать и поддерживать власть сходит к нулю», – заключил Данилюк.



Напомним, ранее в Киеве заявили, что США отказали Украине в перспективе вступления в НАТО, как того требует Россия в своем ультиматуме.

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