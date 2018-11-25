Экс-начальник разведки Черноморского флота: Главное – не мешать Порошенко

25.11.2018, Симферополь, Михаил Рябов

Российские пограничники вели себя правильно в ситуации с украинскими кораблями, вторгшимися сегодня утром в территориальные воды РФ. Об этом «ПолитНавигатору» заявил контр-адмирал Владимир Соловьев, ранее возглавлявший разведку Черноморского флота.

«Наши пограничники вели себя, конечно, правильно. Украина принуждала Россию к решительным действиям. Есть правила, есть порядок, нужно подать заявку. Если районы закрыты, то заходить в них нельзя, потому что может быть чрезвычайное происшествие. Нужно слушать то, что говорит пограничная служба и представители власти, застопорить ход, договориться. Нет, они порулили. Ну и получайте, товарищи. Теперь они поймут, что в следующий раз нужно действовать по-другому», – сказал Соловьев.

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При этом он напомнил, что Украина имеет право заходить через Керченский пролив, потому что Азовское море – это море двух государств. Адмирал полагает, что создавая фейковую военную базу на Азове, Украина бьет по своей экономике, и не надо ей в этом мешать.

« Пусть заводит хоть весь свой флот, какое это имеет значение. Для президента Украины важно сейчас поднимать военный вопрос. В других вопросах он слаб, там нет никаких достижений. А вот куда-то что-то переместить, назначить фейковые учения, которые ничего не дадут, вот это они тиражируют. И мы на это клюем, начинаем возбуждаться. Да чем больше они туда заведут военных кораблей, тем меньше места для гражданских останется, тем меньше денег будет в Украине», – сказал Соловьев.