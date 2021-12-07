Экс-сотрудник Интерпола: Из добрых украинцев сделали обозлённую нацию пораженцев

07.12.2021  19:20 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Война, Дзен, Конфликт, Кризис, майдан, Общество, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

На Украине даже торжественные праздники и юбилеи превращают в траурные дни.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил бывший депутат Верховной рады, экс-глава бюро Интерпола на Украине Кирилл Куликов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На Украине даже торжественные праздники и юбилеи превращают в траурные дни. Об этом в...

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«Если мы отмечаем день Вооружённых сил Украины, это же праздник, мы должны гордиться. Что же у нас каждый праздник превращается в панихиду! Давайте ещё свечку в уголок воткнём, как мы любим.

Да, у нас есть трагедии, котлы, но это праздник, радуйтесь. Мы каждый день скорбим по какому-то поводу, люди уже спрашивают: «Что, опять?» У нас есть котлы, так вы разберитесь с негодяями, которые ребят туда завели, а у нас: «Ну, пришили москали нас побили, пришли ляхи нас побили, пришли немцы нас побили», а кто нас только не бил, блин!» – сказал экс-депутат.

Он отметил, что украинцы стали обозлённым народом, из которого делают нацию пораженцев.

«У нас был милый, добрый, хороший народ, не было такой ненависти, а сегодня попробуйте притормозить резко на перекрёстке – и узнаете, насколько обозлены люди.

Я бываю в других странах, там люди улыбаются, у нас раньше смотрели в глаза, а сегодня смотрят себе под ноги, у нас из людей делают какую-то нацию пораженцев», – заключил Куликов.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что 9 мая для Украины – это не День Победы, а день «памяти и скорби».

Кроме того, накануне в Одесской области открыли памятник участникам вооружённых формирований УНР, которые погибли во время «зимних походов».



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