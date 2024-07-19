Экс-спикер ГШ ВСУ: Разрешения от Дании и Голландии на использование F-16 по территории РФ – ничего не стоят

Вадим Москаленко.  
19.07.2024 18:15
  (Мск) , Киев
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Авиация, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Без разрешения США на применение по территории РФ ракет для F-16, все заявления от Дании или Голландии касаются лишь использования авиационной техники.

Об этом  на канале «Украина 24» заявил бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Без разрешения США на применение по территории РФ ракет для F-16, все заявления от...

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«Дело в том, что сами по себе эти самолёты боевые задания не выполняют, а выполняют боевые задания ракеты, которые крепятся под крыльями этих самолётов. Речь о разных ракетах – и воздух-земля, и воздух-воздух, и здесь мы должны понимать, что основная ракетная компонента производится на территории США.

И если у нас не будет разрешения на применение ракет, которые комплектуют с F-16, по территории РФ, то все разрешения от наших западных партнёров, в частности, от Дании или Голландии, остаются лишь разрешениями на использование авиационной техники. А не ракетной компоненты, которая служит для реализации тех или иных боевых заданий», – сказал Селезнёв.

«После того, как мы получим разрешения от всех причастных к этой программе стран, относительно применения всего того, что они нам передают, в том числе, для нанесения ударов по территории РФ на глубину до 300 км, у нас будет успех.

Пока что таких разрешений у нас нет, поэтому впереди нас ждёт достаточно сложный переговорный процесс, связанный с реализацией этой компоненты», – добавил экс-спикер.

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