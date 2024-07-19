Экс-спикер ГШ ВСУ: Разрешения от Дании и Голландии на использование F-16 по территории РФ – ничего не стоят

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Без разрешения США на применение по территории РФ ракет для F-16, все заявления от Дании или Голландии касаются лишь использования авиационной техники.

Об этом на канале «Украина 24» заявил бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Дело в том, что сами по себе эти самолёты боевые задания не выполняют, а выполняют боевые задания ракеты, которые крепятся под крыльями этих самолётов. Речь о разных ракетах – и воздух-земля, и воздух-воздух, и здесь мы должны понимать, что основная ракетная компонента производится на территории США. И если у нас не будет разрешения на применение ракет, которые комплектуют с F-16, по территории РФ, то все разрешения от наших западных партнёров, в частности, от Дании или Голландии, остаются лишь разрешениями на использование авиационной техники. А не ракетной компоненты, которая служит для реализации тех или иных боевых заданий», – сказал Селезнёв.

«После того, как мы получим разрешения от всех причастных к этой программе стран, относительно применения всего того, что они нам передают, в том числе, для нанесения ударов по территории РФ на глубину до 300 км, у нас будет успех. Пока что таких разрешений у нас нет, поэтому впереди нас ждёт достаточно сложный переговорный процесс, связанный с реализацией этой компоненты», – добавил экс-спикер.