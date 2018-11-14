Эксперт об Украине и ее «союзниках»: С каких пор блохи определяют, куда собакам гавкать?

14.11.2018, Москва, Владимир Гладков

Российский политолог Михаил Синельников-Оришак высмеял резолюцию, принятую Ассамблеей членов парламентов Украины, Литвы и Польши, где содержится призыв к странам-членам ЕС ввести санкции против портов РФ в Азовском море.

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«Они примерно так же могут выступить с обращением арестовывать суда в волжских портах. Есть река Волга, внутренняя река Российской Федерации, логика такая же. Все, что делает Украина – это называется погрозить чужим хозяйством, это их максимум. С чего они решили, что это колебание воздуха, то что было подписано, будет услышано? С каких пор блохи определяют, куда собакам гавкать?» – сказал эксперт в эфире «Первого канала».

Ранее «ПолитНавигатор» привел слова заместитель министра по вопросам «временно оккупированных территорий» Георгия Туки о том, что санкции США против Российской Федерации действуют медленно, поэтому их эффект не заметен со стороны.