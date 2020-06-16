Эксперт рассказал, как Донбасс возродит Великую Россию

16.06.2020, Донецк, Сергей Вредников

События 2014 года и всплеск политической активности у народа Донбасса, который на данный момент интегрируется в РФ, поспособствует возрождению России как великого государства.

Об этом в эфире телеканала «ОПЛОТ ТВ» заявил заместитель министра информации ДНР Артём Ольхин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Русский философ Николай Гумилёв писал, что развал империи может быть предотвращён всплеском пассионарности на окраинах, когда именно окраины напоминают о том, что нужно любить свою Родину. В 2014 году у нас это и произошло.

Мы напомнили, что у нас развалилась страна, что нам не нужно было выходить из русского пространства, украинцы нас сепаратистами клеймят, а мы ирредентисты – мы стремимся вернуться в своё общее цивилизационное пространство.

В ДНР и ЛНР просматривается этот процесс, так не единожды возрождалась Римская Империя, так же возродится Россия», – заявил Ольхин.

Также он отметил, что Донбасс является сердцем Великой России, способной противостоять любым внешним вызовам.

«Донбасс – это сердце России. Да, мы наивные люди, и я считаю, что в данном случае это правильная наивность, потому что верить нужно в высокие смыслы. Если мы не будем империей, нас ничего хорошего не ждёт.

То, что мы видим в США, все эти процессы, которые сейчас в мире происходят, видно, что людям, которые заряжают мировые процессы, им не жалко демонтировать США, и они могут любую страну демонтировать, сделав с ней всё, что захотят, и ответить на такие вызовы может только империя.

Чего стоят все эти вернувшиеся майданы – в США воплощаются все технологии, которые они разработали. Им не жалко будет демонтировать Россию, им нужна энтропия, а нам нужна соборность», – добавил Ольхин.