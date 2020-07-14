Эксперт рассказал, как Путин спас производство «АН-140» и «АН-148» на Украине

14.07.2020, Москва, Владимир Гладков

После ряда аварий самолётов «АН-140» и «АН-148», выпускаемых Харьковским авиационным заводом, президент России Владимир Путин принял решение о поддержке украинского производителя, иначе сегодня говорить о продаже этих самолётов не приходилось бы.

Об этом в эфире Youtube-канала «Голос Правды» заявил председатель правления региональной общественной организации содействия развитию авиации и космонавтики «Старт», экс-генеральный директор промышленной группы «Южмаш» в Москве Вячеслав Смоленко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Чтобы вы знали, украинский самолёт «АН-148», его первыми заказчиками были пограничные войска России, МЧС России и Федеральная служба безопасности. Бюджет России, по требованию Владимира Путина, помог Украине стать на ноги с этим самолётом.

Что такое обкатать первый самолёт? Кто-то должен рискнуть деньгами. Вы же помните разбившиеся «АН-140» и «АН-148», мы помним эти аварии, для многих авиационных предприятий после такого на модели нужно ставить крест, огромные усилия огромные затраты на производство такой серьёзной машины могли быть похоронены.

Именно заказ ФСБ и МЧС позволил заводу «Антонова» начать серийно выпускать эту модель – и «АН-140» и «АН-148», – сказал он.

Отметим, на данный момент авиаконцерн «Антонов» обратился к правительству Украины с просьбой предоставить 703 миллиона долларов для налаживания производства самолетов без российских комплектующих.

Напомним, накануне в Киеве заявили, что украинские ПВО будут сбивать гуманитарные самолёты России, если русские захотят оказать помощь в борьбе с пандемией коронавируса.