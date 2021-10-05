«Это атака против Сербии!». Додик обвинил боснийского министра обороны

05.10.2021 14:17 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик заявил, что министр обороны БиГ Шифет Поджич односторонним решением отложить совместные военные учения Войска Сербии и ВС БиГ, совершил уголовное преступление, злоупотребив служебным положением.

Совместные учения, к которым готовились шесть месяцев, должны были пройти с 9 по 16 октября на полигоне «Маньяча».

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Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», Додик убежден, что подобное решение, о котором было объявлено сегодня, Поджич принял под влиянием бошнякского и условно хорватского членов Президиума БиГ Шефика Джаферовича и Желько Комшича.

«Мы сожалеем об отмене, учитывая, что мы совместно планировали эти учения более шести месяцев», – было сказано в соответствующем заявлении Министерства обороны БиГ без объяснения причин.

В свою очередь Милорад Додик отметил, что подобное поведение Сараево станет дополнительным стимулом для Республики Сербской отозвать свое согласие на формирование Вооруженных сил БиГ, вернуть военную компетенцию РС и начать формирование армии Республики Сербской в ​​соответствии с Конституцией БиГ и Конституцией Республики Сербской.

«Это фронтальная атака на Сербию и сербский народ, его права и интересы. Поджич не имел указаний Президиума и совершил уголовное преступление в виде злоупотребления властью. Вот как будет решаться этот вопрос. С другой стороны, это чистый акт ненависти к сербскому народу и Сербии как государству», – заключил лидер боснийских сербов.