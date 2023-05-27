«Это было согласовано с Западом»: киевские эксперты о вторжении в Белгородскую область

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Украина смогла убедить своих западных союзников, что войну необходимо перенести на территорию России.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил киевский политолог Тарас Загородний, давая оценку недавнему вторжению в Белгородскую область.

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«Это было согласовано с Западом. Такие акции были раньше, но не столь эффективны. Достаточно яркая была 2 марта в Брянской области. Я уверен, что после нее пошли переговоры с Западом Убеждали, что необходимо перенести войну на территорию противника. Даже в таком гибридном формате это будет расшатывать Россию и подрывать авторитет Путина, это дискредитация российской армии и ее руководства. Что позволяет эффективно использовать украинские войска для контрнаступления на нашей территории», – сказал Загородний «Газете по-украински».

Он полагает, что это создает точки нестабильности внутри России.

«Не думаю, что речь идет именно о захвате населенных пунктов. Нужно создавать ощущение, что эти бойцы везде. В одном регионе поставили флаг, пошли в другой. Это создаст ощущение паники у русских. В долгосрочной перспективе это создает предпосылки для гражданской войны. Это напоминает тактику немцев в 1917-м. Чтобы выбить Российскую империю из войны туда направили Ленина. Наша задача стимулировать этих Лениных», – считает политолог.

Он надеется, что нечто подобное может повториться и с Белоруссией.

«Бойцы зашли фактически в райцентр – в глубину территории противника. Это шок для русских. Но также и для Лукашенко. Такое же может повториться на его территории. А «Полк Калиновского» значительно больше по количеству и более мотивирован. Это полностью меняет парадигму войны. Россия вынуждена защищаться на собственной территории. А они на это не рассчитывали. Это подрывает авторитет руководства России – как военного, так и политического. И теперь такие движения могут возникать в разных регионах России. И мы должны это поддерживать. Потому что все это имеет накопительный эффект и создает ощущение присутствия украинцев везде. Это умножает собственную российскую паранойю, которую они развернули. И это все создает нестабильность путинской власти», – подчеркнул Загородний.

Украинский военный эксперт Павел Лакийчук отмечает, что в России не ожидали такого развития событий, как это произошло в Белгородской области.

«Они видели, что мир сдерживает Украину и требует действовать только на своей территории. А теперь – имеют шок. И следствием этого будет не только эвакуация складов тактического оружия под Белгородом. Это заставляет менять структуру обороны государственной границы и перемещать войска в поле боя. Это хороший знак для нас в канун нашего контрнаступления», – резюмировал Лакийчук.