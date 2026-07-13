В Париже обсудят планы захода войск НАТО на Украину
В Париже сегодня открывается заседание лидеров т.н. «Коалиции желающих» – стран, которые поддержали идею ввода НАТОвского контингента на Украину в случае заморозки российской СВО.
Главная тема – поиск дефицитных боеприпасов для установок Patriot, а также поставка ВСУ европейских систем ПВО, чтобы иметь возможность перехватывать российскую баллистику, сообщает France 24.
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НАТОвцы также намерены обсудить продолжение борьбы с российским «теневым флотом» и подготовить военные манёвры, где будет отрабатываться гипотетический ввод контингента на Украину.
Интересно, что среди участников заседания «коалиции желающих» будут не только сам кокаинист Зеленский и его традиционные покровители Макрон и Стармер, но и представители играющей в «посредничество» Турции – на уровне главы МИДа.
Французское издание Atlantico даёт понять, что в Лондоне и Париже по-прежнему намерены вести войну с Россией чужими руками, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Издание напоминает, что созданная Францией и Великобританией «Коалиция желающих» расширилась до 35 членов после того, как США поддержали идею поствоенных гарантий для Украины.
«Американская поддержка, хотя и скромная, придала этим другим странам новую смелость… Россия заявила, что не хочет видеть членов коалиции на территории Украины, поскольку это стало бы для нее поводом для войны. Однако она не сможет помешать коалиции, посредством двусторонних соглашений с такими странами, как Румыния или Нидерланды, планировать прямое вмешательство», – пишет Atlantico.
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