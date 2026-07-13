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В Париже сегодня открывается заседание лидеров т.н. «Коалиции желающих» – стран, которые поддержали идею ввода НАТОвского контингента на Украину в случае заморозки российской СВО.

Главная тема – поиск дефицитных боеприпасов для установок Patriot, а также поставка ВСУ европейских систем ПВО, чтобы иметь возможность перехватывать российскую баллистику, сообщает France 24.

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НАТОвцы также намерены обсудить продолжение борьбы с российским «теневым флотом» и подготовить военные манёвры, где будет отрабатываться гипотетический ввод контингента на Украину.

Интересно, что среди участников заседания «коалиции желающих» будут не только сам кокаинист Зеленский и его традиционные покровители Макрон и Стармер, но и представители играющей в «посредничество» Турции – на уровне главы МИДа.

Французское издание Atlantico даёт понять, что в Лондоне и Париже по-прежнему намерены вести войну с Россией чужими руками, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Издание напоминает, что созданная Францией и Великобританией «Коалиция желающих» расширилась до 35 членов после того, как США поддержали идею поствоенных гарантий для Украины.