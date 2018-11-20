Это проблема ФСБ – МИД Украины лепит смешные отмазки после очередного скандала

20.11.2018, Киев, Ольга Козаченко

На Украине продолжает развиваться и обрастать новыми подробностями скандал вокруг возможного назначения на должность главы Интерпола представителя России генерал-майора МВД Александра Прокопчука.

Как выяснили киевские СМИ, родной брат российского кандидата Игорь Прокопчук уже более восьми лет занимает должность постоянного представителя Украины при ОБСЕ.

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Позднее эту информацию подтвердили в украинском министерстве иностранных дел, где заявили, что родственные связи постпреда не вредят национальным интересам Украины.

“Эта война разбросала по обе стороны линии фронта друзей, близких, родственников. Для многих это стало настоящей личной трагедией. Но каждый сам делает свой выбор и за него отвечает”, – говорится в заявлении пресс-службы МИД Украины, которую цитирует “УП”.

В защиту украинского Прокопчука высказался и замглавы МИД Украины Сергей Кислица.

“Во всем, что он сделал и еще сделает как посол, как профессионал, нуждается Украина на международной арене. Ситуация с тем, что такой украинский дипломат, как посол Игорь Прокопчук, является родственником Александра Прокопчука, российского милиционера, которого сейчас Россия выдвинула на пост главы коллегиального органа – исполкома Интерпола, собственно, должна больше волновать российскую ФСБ, ведь иметь такого родственника, как Игорь Прокопчук, – это тот еще компромат, если хотите”, – написал Кислица в своем блоге.

Ранее в Верховной раде Украины пригрозили «жесткой реакцией» в случае, если представитель России возглавит Интерпол.