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Европейские и украинские СМИ напрасно с издевкой транслируют известие о том, что Москва вынуждена импортировать топливо из Индии после ударов ВСУ по российским НПЗ. Это топливо из российской нефти теперь вернется обратно – вместо того, чтобы попасть на европейские рынки.

Об этом в эфире видеоблога DialogueWorksзаявил бывший офицер ВС США Станислав Крапивник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия закупает 400 тысяч тонн топлива, чтобы пополнить запасы, пока идёт ремонт, из Индии, которое производится на российской нефти. Просто для того, чтобы все поняли, насколько глупы лидеры в ЕС, они смеются над этим. Теперь России приходится покупать топливо в Индии. Да, это 400 тысяч тонн, которые должны были поступить в Европейский Союз. Упс. Я имею в виду, что теперь у Индии нет выбора – если они не будут продавать топливо России, они не получат российскую нефть. Но европейцы смеются над собственной гибелью. Они слишком глупы, чтобы понять это, пока не стало слишком поздно. Да, это 400 тысяч тонн, которые вы не получите. Так что будьте осторожны в своих желаниях», – заявил Крапивник.

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