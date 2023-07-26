«Это выходит за рамки здравого смысла»: Молдова высылает 45 российских дипломатов

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Республика Молдова высылает 18 российских дипломатов и 27 представителей технического персонала в посольстве Российской Федерации. Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел и европейской интеграции РМ Игорь Захаров.

Причиной стал шпионский скандал на основе публикации на сайте интернет-издания The Insider (признано нежелательной организацией на территории РФ), о котором писал «ПолитНавигатор».

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Таким образом, весь дипломатический корпус Российской Федерации в Молдове будет состоять всего из 25 человек: 10 дипломатов и 15 сотрудников технического персонала. Между тем, на территории Молдовы в её международно-признанных границах, включая Приднестровье, проживают более 220 тысяч граждан России.

«Мы расцениваем это как ничем не обоснованные, недружественные действия, которые не останутся без ответа. Это очередной шаг к разрушению двусторонних отношений со стороны кишиневского режима», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе своего брифинга в среду, 26 июля.

Данный шаг молдавских властей подвергли резкой критике представители молдавской оппозиции.

«Разрушать отношения с Россией на основании сомнительных публикаций в местной прессе об антеннах на крыше посольства, бездоказательными обвинениями в адрес дипломатов в шпионаже – всё это выходит за рамки здравого смысла, противоречит положениям Венской конвенции», – написал в своём телеграм-канале экс-президент Республики Молдова, исполнительный секретарь Партии социалистов Игорь Додон.

Дипломатическая война, инициированная властями Молдовы, ударит, в первую очередь, по гражданам этой страны, проживающим на территории Российской Федерации. Как отметила в своём телеграм-канале журналистка Елена Левицкая-Пахомова, весной 2023 года очереди на замену паспортов у молдавского посольства в Москве были на позднюю осень, и это при десанте сотрудников Агентства госуслуг Молдовы.

Российские эксперты связывают этот шаг молдавских властей, подконтрольных Западу, с попыткой уклонения Кишинёва от расширения антироссийского фронта военных действий и возобновления войны на территории самоопределившейся Приднестровской Молдавской Республики.

«Единственное объяснение, которое приходит мне в голову – перед нами очередная попытка оттянуть открытие фронта в Приднестровье, к чему молдавские власти принуждает не только Киев, но и НАТО с ЕС. “Видите, как мы с русскими боремся? Почти все посольство выслали! Все под контролем”. Что ж, если так, то еще немного времени этим маневром Санду выиграет. Но немного», – пишет в своём телеграм-канале российский историк Александр Дюков.